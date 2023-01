Il milionario che ha 45 anni ma ne dimostra 18: «Merito di dieta e integratori». Ecco il suo segreto

di Redazione web

Per garantirsi l'eterna giovinezza, o meglio una giovinezza prolungata, bastano 2 milioni di dollari l'anno. Questa la cifra che il plurimilionario americano Bryan Johnson, 45 anni, spende per mantenere ogni parte del suo corpo giovane e rallentare il fisiologico invecchiamento. Il magnate dell'hi-tech ha assoldato un team di medici e specialisti in medicina rigenerativa, circa 30 professionisti che dedicano energie, trattamenti e terapie per invertire la macchina del tempo.

Terapia per la giovinezza

Durante il lockdown, Johnson ha sofferto di depressione e ha avuto istinti suicidi: da lì la decisione di dare uno scopo alla sua vita, dedicandosi all'impresa più ambiziosa, Project Blueprint, il progetto per ritornare indietro all'età biologica di 18 anni. La vita dell'imprenditore inizia alle 5 del mattino, quando assume il primo dei 20 integratori che ingerisce in tutta la giornata, dopodiché inizia l’alimentazione studiata per garantire un apporto di grassi pari solo al 6% per un totale di 1.977 calorie esatte di dieta vegana. Fondamentale l’attività fisica per quattro volte a settimana, ma tutto il suo corpo è costantemente monitorato con la misurazione della temperatura, del glucosio nel sangue, del cuore e dell’ossigenazione.

Attività rigida

E i risultati raggiunti sono sorprendenti. Il corpo dell’imprenditore, infatti, avrebbe il cuore di un 37enne, la pelle di un 28enne, la capacità polmonare e la forma fisica di un 18enne. In tutto questo sforzo ossessivo per ritornare giovani, c'è un elemento paradossale; la totale dedizione a questo progetto che è talmente rigido da impedirgli qualsiasi altra attività giornaliera, se non il project blueprint.

