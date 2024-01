L'ultima trovata per restare giovane di Bryan Johnson, il guru che non vuole morire: «Cavia in una nuova terapia genica»

Bryan Johnson non è nuovo a questi trattamenti di ringiovanimento, procedure terapeutiche che hanno attirato l'attenzione dei media, facendolo finire lo scorso settembre anche sul Time. Johnson, 46 anni, è un imprenditore tecnologico multimilionario che ha trascorso la maggior parte degli ultimi tre anni a perseguire un obiettivo singolare: non morire.

Durante quel periodo, si legge sulla rivista americana, ha speso più di 4 milioni di dollari per sviluppare un sistema di prolungamento della vita chiamato Blueprint, per la quale condivide ogni decisione che coinvolge il suo corpo a un team di medici, che utilizzano i dati per sviluppare un rigoroso regime di salute per ridurre quella che Johnson chiama la sua "età biologica".