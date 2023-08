Bryan Johnson, il milionario che spende 2 milioni l'anno per restare giovane: «Sono single, tenere i miei ritmi è impossibile»

di Redazione web

L'ossessione di Bryan Johnson per l'elisir di lunga vita è storia nota. Il magnate statunitense, che spende due milioni di dollari l'anno per provare a rallentare l'invecchiamento, ha raccontato che la sua vita privata e soprattutto quella sentimentale «sono un disastro». Il 45enne ha spiegato che restare al suo passo è complicato sia per la sua famiglia, che per una fidanzata. Questo perché, qualsiasi potenziale partner deve adattarsi al suo stile di vita «impossibile». La sua routine, in effetti, è qualcosa davvero di speciale.

Bryan Johnson ferma la cura (da 2 milioni)​: «Iniettarsi il sangue del figlio per rimanere giovane non funziona»

Bryan Johnson si inietta il sangue del figlio 17enne per rimanere giovane: l'ultima follia dell’imprenditore multimilionario

La routine di Bryan Johnson

Bryan Johnson ha raccontato il suo stile di vita, al quale una potenziale fidanzata dovrebbe adattarsi.

Johnson ha raccontato che la mattina non ama parlare con altre persone. «Cerco di essere normale, ma non sono molto loquace, non amo chiacchierare», ha detto. «I miei amici sono stati abbastanza bravi da fare le cose per adattarsi al mio tempo», ha svelato. Ma una fidanzata sarebbe disposta ad adattarsi?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA