«Ho fatto diventare vegano il mio cane...la carne costa troppo e fa male. Lui, però, ha sempre fame»

Shona Sibary è molto affezionata al suo cagnolone Otto con il quale trascorre la maggior parte delle sue giornate. L'autrice del Daily Mail ha scritto una lettera in cui racconta di come sia riuscita a cambiare drasticamente la dieta del suo amico a quattro zampe e a farlo diventare vegano. Per questa sua scelta, Shona è stata molto criticata da chi pensa che non stia per nulla pensando al benessere dell'animale.

La lettera di Shona Sibary

«Se avessi detto di avere incatenato i miei figli nel seminterrato, sarei stata giudicata di meno». La lettera che Shona Sibary ha scritto al Daily Mail, comincia così. Poi, l'autrice ha continuato scrivendo: «Io ho sempre avuto cani in casa, sono animali straordinari e ho amato ognuno di loro. In passato, la loro dieta era principalmente costituita da cibi per cani e da carne ma su quest'ultima ho cambiato idea da quando la nostra cagnolina di soli quattro anni è morta di tumore. Un cane così giovane... Al giorno d'oggi, i padroni di animali domestici stanno diventando sempre più consapevoli di ciò che mangiano i loro amici a quattro zampe e penso che la carne non sia sempre una buona idea. Per questo, ho deciso di abituare il mio Otto a mangiare quante più verdure possibili, tanto che è quasi diventato vegano. Lui ha sempre fame ma chi ha un cane sa bene che non riescono a controllare i loro istinti per quanto riguarda il cibo. La dieta a base di verdure e cereali è un toccasana per la salute dei cani e, inoltre, è molto meno costosa dei cibi a base di carne.

Le parole di Shona

Shona Sibary ha, poi, concluso dicendo: «Sto integrando la nuova dieta di Otto con alcuni integratori che gli danno anche molta energia. Tuttavia, non so cosa mi direbbe se potesse parlare, ma sono sicura che mi chiederebbe di andargli a comprare una bella bistecca».

