«Se il tuo cane ha gli occhi scuri potrebbe essere meno minaccioso»: cosa rivela lo studio

di Redazione web

Gli occhi dei cani potrebbero svelare molto sul loro carattere e anche sulla loro discendenza. Proprio per questo motivo, la Teiko University of Science in Giappone, ha deciso di condurre uno studio prendendo in esame gli amici a quattro zampe con gli occhi chiari e quelli con gli occhi scuri. I ricercatori hanno raccolto 22 immagini di lupi grigi e 81 immagini di cani domestici di 35 razze diverse e questo è ciò che hanno scoperto.

Lo studio

Stando a quanto rivela lo studio condotto dalla Teiko University of Science in Giappone, tutti i cani discenderebbero direttamente dai lupi ma, nel corso di migliaia di anni, si sarebbero trasformati nella loro versione più docile, grazie all'amore e alle cure degli uomini. In tanti erano già a conoscenza del fatto che i cani derivassero dai lupi ma, forse, ciò che i padroni degli amici a quattro zampe non sapevano, è che anche il colore dei loro occhi potrebbe essere stato influenzato proprio dal processo di addomesticamento. I ricercatori hanno preso a campione 22 immagini di lupi grigi e 81 immagini di cani e le hanno mostrate ad altri cani che hanno reagito diversamente rispetto alla foto che si trovavano davanti: gli occhi più scuri erano visti come più amichevoli e meno minacciosi, mentre, quelli chiari incutevano più timore.

Le parole dell'esperto

Il Dr Akitsugu Konno ha dichiarato alla Royal Society Open Science: «Noi ipotizziamo che un'iride più scura renda più difficile distinguere la dimensione della pupilla e quindi dia l'illusione di una pupilla grande, che è associata alla nostra percezione di essere più infantili. Gli studi sull'uomo dimostrano che gli esseri umani valutano le persone con le pupille dilatate come più amichevoli, attraenti e degne di fiducia. In conclusione, i nostri risultati suggeriscono che il colore dell'iride dei cani è più scuro di quello dei lupi e che gli occhi scuri dei cani influenzano positivamente la percezione umana nei confronti dei cani.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA