«Il mio cane ha rovinato il giorno di Natale: si è mangiato tre chili e mezzo di prosciutto e, poi, ha sporcato tutta la casa»

Luke Vandore-Mackay è uno chef inglese, originario di Dalwood, nel Devon e preparare pietanze gustose e prelibate in cucina, è da sempre la sua passione. Proprio per questo, si è offerto di imbastire il pranzo di Natale per tutta la famiglia e il menù era composto da vari piatti, tra cui anche un prosciutto arrosto in crosta del peso di tre chili e mezzo. Cottura e doratura perfetta. Luke ha sbagliato solo una cosa: ha lasciato il prosciutto in un luogo facilmente raggiungibile dal suo cane Huck.

La vicenda

Luke Vandore-Mackay ha raccontato sui social ciò che gli è successo il giorno di Natale: «Io amo il mio cane Huke ma giuro che mi ha fatto davvero arrabbiare a Natale. Praticamente, avevo deciso di cucinare uno dei miei piatti preferiti: il prosciutto arrosto. Quindi, dopo avere preparato le salse e i condimenti, ho spennellato per bene la carne e l'ho messa in forno a cuocere. Una volta tirata fuori dal forno, l'ho appoggiata sul piano cottura. Il mio springer spaniel, che è sempre stato un po' dispettoso, è salito sulla sedia più vicina e ha afferrato il prosciutto, rompendo anche il bel piatto su cui era posato. Non c'è stato nulla da fare: Huke ha mangiato quasi tre chili e mezzo di carne perché ha rosicchiato tutto il prosciutto». E non è finita qui perché, poi, Luke Vandore-Mackay ha continuato: «Ovviamente, tutta quella carne gli ha fatto male e, quindi, ha cominciato a vomitare per tutta la casa, sporcandola». Nel frattempo, erano arrivati i parenti e io e la mia famiglia eravamo nel caos.

Il Natale di Luke Vandore-Mackay

Infine, Luke Vandore-Mackay ha spiegato: «Sto dormendo in cucina con il cane perché, anche se mi ha fatto infuriare, temo possa stare ancora male per tutto ciò che ha mangiato. Abbiamo trascorso il pomeriggio del giorno di Natale a portarlo fuori perché continuava a stare male.

