Fedez, il look e il dettaglio "inquietante". «Non ho lo stesso stylist dei Maneskin, ci tengo alla ricercatezza»

Fedez, nonostante l'ultimo consiglio della moglie Chiara Ferragni, che lo ha invitato a vestirsi più "da adulto", ha deciso di fare di testa sua sfoggiando il suo ultimo look nell' ascensore del suo palazzo dove vive in zona Citylife a Milano.

Camicione super colorato in flanella, cappellino nero, occhialone da sole ma, soprattutto, un paio di quelle che sembrano essere della ciabatte stile Crocs nere in stile Halloween. Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan del rapper.

Ha infatti postato un video dove dichiara di non avere lo stesso stylist dei Maneskin e di vestirsi da solo, essendo lui un' amante della ricercatezza, poi concude «si chiama stile».

Ci vuole coraggio, vien da dire, a non accettare i consigli di stile di Chiara Ferragni...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 15:37

