«Non si capisce come lei abbia fatto a scegliere te», Fedez risponde alle critiche sui social con ironia

di Marta Goggi

Fedez ha risposto alle ennesime critiche sui social. Tra i commenti sotto ai post c'è chi si chiede come abbia fatto Chiara Ferragni a scegliere proprio lui. L'insinuazione riguarda il fatto che l'influencer, secondo l'utente, avrebbe potuto decisamente avere di meglio. Fedez l'ha presa con ironia, e ha risposto in un video sui social.

La risposta

«Non si capisce infatti come lei abbia fatto a scegliere te ahahaha poteva avere dei figoni pazzeschi». Questo il commento incriminato ripreso anche da Fedez sulle 'storie', che si riferisce a Chiara Ferragni, moglie del rapper. Fedez l'ha presa bene e ha risposto con ironia: «Allora, perché io non mi valorizzo: vado sempre in giro in pigiama, non mi metto le scarpe, vado in giro con le Crocs... Però non è che sono proprio cioè... Dai non mi valorizzo, ma sono un ‘bel fieul’, come si dice a Milano…».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 15:18

