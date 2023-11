Teo Mammucari: «Attimi di paura in sala prove a Ballando». La gag con Rosanna Lambertucci è esilarante

di Redazione web

Teo Mammucari e Rosanna Lambertucci sono due dei grandi protagonisti di Ballando con le Stelle. Il conduttore, infatti, da quando è cominciato il programma televisivo, continua a ribadire, in modo ironico, di avere una forte cotta per la conduttrice che sta al gioco. I siparietti a cui, ogni sabato, danno vita in sala delle stelle mentre aspettano i loro turni, sono esilaranti, così come la gag che Teo ha postato recentemente sul proprio profilo Instagram.

La gag tra Teo Mammucari e Rosanna Lambertucci

Il video che Teo Mammucari ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ha riscosso moltissimo successo tra i suoi follower e tra i fan di Ballando con le Stelle che si sono affezionati al suo personaggio. Il conduttore, da dietro uno specchio, guarda l'amica Rosanna Lambertucci che sta provando il ballo per sabato insieme al suo ballerino, Simone Casula. Quando la musica sta per terminare, il maestro appoggia delicatamente, la concorrente a terra che, nel frattempo, aveva chiuso gli occhi abbandonandosi all'interpretazione. Simone, quindi, si scambia con Teo che si siede sopra alla conduttrice che, però, ancora non apre gli occhi. Mammucari la chiama e, finalmente, Rosanna "si sveglia" e scoppia a ridere. Teo intitola il video: «Attimi di paura in sala prove». Poi, il conduttore dice: «Ma ti volevo fare uno scherzo e ti trovo così? Ho preso paura, pensavo fossi morta» e scoppiano a ridere anche insieme a Simone.

Ballando, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina scherzano su Selvaggia Lucarelli: lei non la prende bene

I commenti dei fan

I fan di Ballando hanno apprezzato tantissimo il siparietto e hanno applaudito Teo Mammucari scrivendogli: «Questa edizione è bellissima anche per la tua simpatia», «Teo e Rosanna mi fanno morire dalle risate» oppure «Siete voi la coppia più bella».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA