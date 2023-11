Selvaggia Lucarelli, lite social con una fan: «Qualche volta succede anche a me»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli è molto attiva sui propri profili social, specie su Instagram e Twitter dove, ogni giorno, pubblica numerose storie ed esprime il suo parere su vari argomenti. La giornalista è impegnata sentimentalmente, da qualche anno, con il cuoco Lorenzo Biagiarelli che, spesso, compare nelle sue foto o nei suoi video. Proprio il compagno è un protagonista indiretto dello scambio di battute al veleno che Selvaggia ha avuto con una follower.

La vicenda

Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, ha presentato, in un nuovo reel che ha pubblicato su Instagram, il suo nuovo libro che tratta di carne, infatti, come dice nel video, il cuoco è un grande appassionato di questo alimento che, fa sapere, ha mangiato in tutte le salse. Quindi, la giurata di Ballando con le Stelle, per sostenere il compagno, ha postato il video nelle sue storie scrivendo: «Non vedo l'ora di leggerlo».

Nella storia successiva, Selvaggia pubblica, invece, uno scambio accesso di battute con una follower che era convinta di scrivere a Lorenzo e, quindi, commenta: «Prepara dei calmanti per la cattiveria assurda della tua compagna, sennò poi rischi che ti morda», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dalla risate.

La giornalista non ha di certo preso bene il commento e le ha risposto: «Stai scrivendo a me co*****e» e, poi, aggiunge: «Qualche volta succede anche a me (di arrabbiarsi, ndr).

Ballando, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina scherzano su Selvaggia Lucarelli: lei non la prende bene

Selvaggia a Ballando

Selvaggia Lucarelli è una delle giurate a Ballando con le Stelle e le sue opinioni e i suoi voti ai ballerini fanno sempre molto discutere. Quest'anno, i continui siparietti tra lei e Teo Mammucari stanno appassionando il pubblico del programma.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA