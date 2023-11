Ballando, Ricky Tognazzi furioso con Selvaggia Lucarelli: «Sei sgradevole, il tuo lavoro è provocare». Gelo in studio

Ricky Tognazzi e Selvaggia Lucarelli hanno litigato durante il giudizio della giudice sul ballo dell’attore. Lui è stato, infatti, accusato di essere il prolungamento della moglie Simona Izzo che sarebbe sempre in mezzo e lo metterebbe in ombra anche in un contesto in cui non c’entra. La scorsa settimana Selvaggia aveva, infatti, avuto da ridire sul fatto che la doppiatrice fosse sempre protagonista nelle clip e nei discorsi di Ricky quasi come se anche lei fosse una concorrente di Ballando. Simona aveva risposto dicendole che era gelosa dell’amore tra lei e suo marito e che certe esternazioni non erano corrette da parte sua.

