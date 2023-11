Ballando, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando fanno sul serio: «Ho visto il bacio al ristorante». Papà Rocco Siffredi: «Tiralo fuori»

di Redazione web

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono una delle coppie più giovani in gara a Ballando con le Stelle. Il figlio di Rocco Siffredi è uno dei concorrenti osservato con maggiore attenzione dalla giuria che vorrebbe tirasse fuori un po' più di carattere e fosse meno timido. Inoltre, pubblico e giurati hanno capito che tra l'aspirante ballerino e la sua maestra sta nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia e, proprio alla fine della loro esibizione, è arrivata la conferma. Ma andiamo con ordine.

L'intesa tra Lorenzo e Lucrezia

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono state una delle coppie più chiacchierate del programma fin da quando è cominciato. Sembrerebbe, infatti, che tra il figlio di Rocco Siffredi e la ballerina stia nascendo una sincera simpatia che, però, loro due cercano di non esternare troppo quando sono davanti alla giuria. I fan del programma che commentano sui social hanno, tuttavia, notato un'intesa particolare tra i due e sguardi molto dolci.

Quando, Lorenzo e Lucrezia hanno terminato la loro salsa si sono accomodati davanti alla giuria e, poi, dopo i giudizi, Milly Carlucci ha dato la parola a Rossella Erra della giuria popolare che ha svelato: «Voi non lo sapete, ma io vi ho visti al ristorante e non sembravate certo due amici.

I doppi sensi di Rocco Siffredi

Prima dell'esibizione, è stato il momento delle clip e a un certo punto, viene mostrato il messaggio di Rocco Siffredi che incoraggia Lorenzo Tano dicendogli: «Tu sei molto riservato, hai preso tutto da tua mamma per fortuna ma hai preso anche qualcosa da me e, non vorrei essere volgare, ma devo: tiralo fuori una volta per tutte e dimostra a tutti chi sei».

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 09:29

