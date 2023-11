Michelle Hunziker, Alessandro Carollo: «Sei un angelo biondo, un uragano di luce. Mi hai travolto la vita»

di Anna Malci

Dopo la dedica silenziosa di Michelle Hunziker al fidanzato, è arrivato Alessandro Carollo a rendere definitivamente ufficiale la loro storia d'amore con un post su Instagram e un messaggio molto dolce per la sua amata.

La passione per le moto li accomuna e appena possono, scappano in sella alle loro due ruote, non importa che ci sia il sole o che ci sia la pioggia. Si sono conosciuti, molto probabilmente, tramite amici di amici e finalmente, sono pronti a rendere "Instagram official" il loro amore.

Michelle Hunziker innamorata del nuovo fidanzato Alessandro Carollo: «L'amore guarisce, arriva quando smetti di frignare»

Il post su Instagram

«Come un tuono... Alessandro Carollo sotto ad alcune foto inedite che lo ritraggono insieme a Michelle Hunziker durante una delle loro gite in moto.

Solo questa mattina, Mich aveva condiviso un pensiero molto dolce sull'amore che cura e guarisce, dedicandolo, quasi sicuramente al suo Alessandro.

