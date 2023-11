Andrea Giambruno e la nuova vita da single: al supermercato con la figlia Ginevra

di Redazione web

Dopo il trambusto e gli scandali delle scorse settimane Andrea Giambruno torna a far parlare di sè con la sua nuova vita da single. I fuorionda di Striscia la notizia hanno creato diversi problemi al giornalista Mediaset, che non solo ha visto terminare la sua relazione con Giorgia Meloni, ma ha dovuto anche abbandonare la conduzione del programma "Diario del giorno".

La vita da single

Andrea Giambruno è apparso sul settimanale 'Chi' che ha docuementato la sua nuova vita da single. L'uomo è stato immortalato mentre faceva la spesa in un supermercato di Roma, con lui era presente anche la figlia avuta con la Meloni, Ginevra. Giambruno è apparso tra le corsie del supermercato mentre teneva una lista in mano e non è sembrato infastidito dalla presenza dei paparazzi.

Il giornalista sembra star tornando ad una vita normale dopo le difficoltà dell'ultimo periodo. Insieme a lui e alla bambina era presente anche una tata, ma pare che Giambruno ci tenga particolarmente a svolgere i compiti del papà in prima persona.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 15:00

