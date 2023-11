Gerry Scotti, il retroscena sul divorzio: «Ho sofferto molto». Poi l'applauso a Ricci: con Giambruno ha fatto bene

di Redazione Web

Gerry Scotti entra in casa dei suoi telespettatori ogni sera, con i suoi programmi all'ora di cena e tiene compagnia con battute divertenti e game show leggeri. Il conduttore di "Caduta Libera", tuttavia, ha trascorso alcuni momenti molto delicati nella sua vita, soprattutto il periodo del suo divorzio. «Ho sofferto molto», ha detto Gerry durante l'intervista, parlando della separazione da Patrizia Grosso nel 2009.

Andiamo a scoprire qualcosa in più e il motivo dietro l'applauso ad Antonio Ricci e Striscia la Notizia.

Tu Si Que Vales, Aurora commuove Maria De Filippi: «Cosa vuol dire avere i genitori sordi». Il programma vince la sfida con Ballando

Verissimo, Gerry Scotti in lacrime: «Ecco la verità su Sanremo, nuova avventura con Michelle Hunziker»

Gerry Scotti, il dolore per il divorzio

«I miei genitori sono stati fondamentali: da loro ho appreso che non c'è nulla di più sacro della famiglia, ancor più della religione, dello Stato e della patria. È nel mio dna. E che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni. Non potevo più svegliarmi con mio figlio Edoardo. Nel tempo sono riuscito a costruire un rapporto così profondo con lui che ha chiamato la sua prima figlia Virginia e io all'anagrafe sono Virginio Scotti. Dopo aver provato paura per la mia vita, mi sono ripromesso di risolvere qualsiasi ruggine, grande e piccola. Ho perdonato tutti, anche chi avrebbe dovuto chiedermi scusa. Non sa quanto stia meglio. Sono leggero come una piuma», ha detto Gerry Scotti nell'intervista a Oggi, parlando del suo divorzio e dell'importanza della famiglia.

Caso Giambruno

«Antonio Ricci non avrebbe mai chiesto un consiglio, se pubblicare o meno quei fuorionda. Nel caso, gli avrei detto di mostrarli, proprio come ha fatto con tutti, compreso il sottoscritto», ha detto Gerry Scotti. Il riferimento era sul caso Giambruno. Il conduttore è legato da una profonda amicizia ad Antonio Ricci, ma questo non l'ha "protetto" dai fuorionda che mandò in onda anche anno fa con lui protagonista.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 13:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA