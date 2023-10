Tu Si Que Vales, Aurora commuove Maria De Filippi: «Cosa vuol dire avere i genitori sordi». Il programma vince la sfida con Ballando

di Redazione Web

La serata del sabato sera è piena di emozioni su tutte le reti. Mediaset propone Maria De Filippi, con la simpatia e momenti intimi con Tu si que vales, mentre la Rai punta su Milly Carlucci e i suoi concorrenti di Ballando con le Stelle. Ma chi avrà vinto la serata? Due programmi pieni di emozioni e divertimento che tengono incollati sul divano milioni e milioni di italiani il sabato sera.

Ad aver commosso la conduttrice di Amici è stata la storia di Aurora Frisini. Andiamo a scoprire che cosa è successo e chi ha vinto la serata.

Maria De Filippi batte Milly Carlucci: Tu sì que vales supera Ballando con il 27% di share

La storia di Aurora Frisini

Aurora Frisini è una giovane ragazza di 15 anni che si è esibita di fronte al pubblico e alla giuria con la sua versione, molto particolare con "Eppure Sentire" di Elisa.

«Volevo spiegare cosa significasse crescere avendo due genitori sordi. Quando ero piccola è stato difficile perché mi sentivo sola e venivo bullizzata da tantissimi compagni di classe. Crescendo ho capito che se una persona non sente non significa che non abbia valore. Vorrei che nel mondo si rispettassero tutti i livelli di disabilità, perché vengono tanto criticati e discriminati. Vorrei che anche il loro mondo crescesse sempre più per far capire che valgono anche loro», ha spiegato la ragazza, raccontando la sua storia, figlia di due genitori sordi che l'hanno cresciuta nel rispetto e nell'amore.

Aurora ha ottenuto il 96% dei voti del pubblico, ma Maria ha deciso di concederle la clessidra: la ragazza si è potuta esibire nuovamente, sperando di ottenere il 100%. Purtroppo ciò non è accaduto, ma Maria De Filippi e la giuria si sono commossi ascoltandola.

Gli ascolti della serata

Nella sfida del sabato sera tv, tutta di intrattenimento, vince il talent show di Canale 5 Tu si que vales per la sesta settimana consecutiva con una media di 3.872.000 spettatori e una share del 26.8%. Si difende su Rai1 Ballando con le Stelle: la seconda puntata della nuova edizione del dance show di Milly Carlucci è stata seguita da 3.175.000 spettatori pari al 22.2%

