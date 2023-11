Emis Killa attacca Fedez dopo Muschio Selvaggio: «Secondo me è meglio che stai con gli influencer»

di Redazione web

Tra i rapper non sono finiti i litigi, la discussione sul caso Shiva provoca ancora diversi scontri. Nelle scorse settimane infatti l'arresto del rapper per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose aveva fatto molto parlare e nel mondo dei cantanti in rima c'era chi si era espresso a favore e chi contro l'azione di Shiva. Oggi lo scontro non è ancora finito, questa volta è il turno di Emis Killa e Fedez.

La solidarietà per Shiva

Diversi rapper tra cui Gue Pequeno, Lazza e Emis Killa avevano espresso la loro solidarietà nei confronti del rapper arrestato. Killa in merito si era espresso così: «Pur essendo neutrale in faide che non mi riguardano, non sono mai contento quando un giovane di talento finisce nelle grinfie dello stato. Vi vedo che godete nei commenti ogni volta che legano qualcuno, infamoni. Sto genere non sarà mai vostro. Sarete per sempre dei turisti. Oltre che infami». Fedez aveva commentato lo sfogo del collega rapper in una puntata di Muschio Selvaggio: «È successa una cosa strana però: una parte preponderante della scena rap italiana non solo si è detta dispiaciuta per l’arresto di Shiva, ma alcuni, credo Emis Killa, ha parlato che è nelle grinfie dello stato. Immagina un ragazzino che segue tutta la scena rap e vede non solo ragazzini ma anche gente che ha 30-40-50 anni, che magari hanno famiglia e figli, dire ‘Shiva libero’ come se fosse un Julian Assange.

Le critiche di Emis Killa

Killa non ha perso occasione per difendersi e scagliarsi contro Fedez, sui social il rapper ha reagito così: «Che bravo ragazzo. Peccato che poi vieni a fare il simpaticone con i miei amici (e tu sai benissimo di chi parlo), che sono persone che condividono gli stessi valori da me espressi, e che la galera se la son fatta, a dire che ‘ti farebbe proprio piacere avere degli amici street’. Secondo me è meglio che stai con gli influencer. E magari che il mio nome te lo levi dalla bocca quando vuoi pulirti la faccia in pubblico».

