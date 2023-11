Patrick Dempsey, l'attore di Grey's Anatomy nominato da People «uomo più sexy del 2023»

di Cristina Siciliano

Il dottor Stranamore continua a far battere i cuori anche lontano dalle corsie del Grey Sloan Memorial Hospital. Patrick Dempsey spogliato del camice di Derek Shepherd che lo ha reso uno dei sex symbol indiscussi di tutta Hollywood, continua a tenere stretto il titolo. Anzi, è stato nominato come l'uomo più sexy del mondo nel 2023 da People. «Che shock... sono sempre stato la damigella d'onore», ha sottolineato ironicamente Patrick Dempsey durante l'intervista al magazine. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

L'uomo più sexy del mondo del 2023

Patrick Dempsey ha concorso al titolo insieme a Lenny Kravitz, Jamie Foxx, Usher, Timothée Chalamet e Pedro Pascal. «Sono felice che ciò accada in questo momento della mia vita - ha sottolineato Patrick Dempsey -. È bello avere questo riconoscimento, il mio ego subisce un piccolo colpo, ma mi dà la piattaforma per usarlo per qualcosa di positivo.

L'anno scorso, il titolo di "Uomo più sexy dell'anno" è toccato a Chris Evans e negli anni precedenti a Paul Rudd, Micheal B.Jordan, John Legend e Idris Elba.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA