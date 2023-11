Veronica Peparini, il pancino cresce e Andreas Muller è innamorato: «Ogni giorno sempre più bella»

di Redazione web

Veronica Peparini e Andreas Muller, nei prossimi mesi, diventeranno genitori di due gemelle e hanno annunciato la bella notizia a Verissimo durante l'intervista con Silvia Toffanin. I due, che si sono conosciuti all'interno della scuola di Amici quando lei era professoressa e lui allievo, fanno coppia fissa ormai da qualche tempo e sono più affiatati che mai come dimostra anche l'ultima storia pubblicata da Andreas su Instagram.

La storia di Andreas Muller

Andreas Muller sembra essere davvero felice di diventare papà per la prima volta e non solo di un bambino ma di due. Il ballerino di Amici, a Verissimo, ha detto: «Anche se ho 27 anni sono contentissimo di stare con una donna di 52 anni e di fare questa cosa con lei. Non di diventare padre, ma di diventare papà di due bambine con lei». A queste parole, Veronica si era commossa ma è sempre stata a conoscenza del grande amore del suo compagno nei suoi confronti. Anche nell'ultima storia Instagram, il ballerino ha dedicato dolci parole alla fidanzata. La coreografa mostra il suo pancino sorridente e Andreas scrive: «Diventi ogni giorno più bella».

L'emozione di Veronica Peparini

Veronica Peparini è già mamma di due figli che, ora, sono adolescenti e, sempre a Verissimo, aveva dichiarato: «Mia figlia non mi creava tanti pensieri perché me lo chiedeva sempre.

