Veronica Peparini incinta di due gemelle: «Alla mia età mi è servito un aiutino». La foto con Andreas Muller: non ce l'aspettavamo

«Lo sognavamo, ma due principesse non ce le aspettavamo». Dopo l'annuncio della gravidanza a Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno condiviso una foto sui social, per raccontare anche ai follower la bella notizia. L'ex maestra di Amici e il ballerino aspettano due gemelle. «Sognavamo un futuro ancora più grande insieme ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite. Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa», hanno scritto in un post congiunto.

Veronica Peparini: mi è servito un aiutino

Durante l'intervista a Verissimo, Veronica Peparini (52 anni) ha raccontato come è riuscita a restare incinta. «Abbiamo avuto bisogno di un piccolo aiutino perché ho la mia età, ma dopo è venuto tutto subito per fortuna», ha rivelato. I due si sono conosciuti nel programma Amici nel 2015. Veronica Peparini era la maestra, lui un giovane allievo. Tre anni più tardi, quando lui aveva 21 anni e lei 46, si sono messi insieme. Dopo sei anni di relazione, diventeranno genitori.

«Alla famiglia di Andreas abbiamo raccontato la gravidanza quasi subito, mentre abbiamo aspettato un po' prima di dirlo alla mia perché io sono già mamma di due bambini e avevo un po' paura della loro reazione.

