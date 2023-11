Fedez, la rivelazione che sorprende i fan: «Chiara, mi hai spezzato il cuore». Lei esce di casa, poi lui spiega tutto

di Redazione web

Che succede in casa Ferragnez? Nelle storie di oggi pomeriggio Fedez ha accusato la moglie, Chiara Ferragni, di avergli spezzato il cuore, poi lei prende la borsa e esce di casa... ma cosa è successo davvero?

Cosa è successo in casa Fedez-Ferragni?

Nel video il rapper chiede alla moglie se avesse sentito la notizia che l'attore Patrick Dempsey fosse stato eletto uomo più sexy dell'anno ma lei risponde che non è il suo tipo... Preferirà Fedez?

Patrick Dempsey, l'attore di Grey's Anatomy nominato da People «uomo più sexy del 2023»

No, nemmeno, a quanto pare la celebrity crush di Chiara Ferragni, è Jacob Elordi, la star della serie tv Euphoria, e aggiunge scherzando che se avesse conoscito prima Jacob, avrebbe sposato lui.

Fedez nel pubbicare la storia su Instagram scrive «mi ha spezzato il cuore».

Nulla togliere a Fedez, ma Chiara non ha affatto torto per quel che riguarda Jacob Elordi, sostengono molti fan dei Ferragnez. Che però affermano che pure Dempsey sarebbe, per così dire, un buon partito... L'ironia corre sui social, senza minimamente intaccare una coppia consolidata come quella tra il rapper e l'influencer.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 17:56

