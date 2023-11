Fedez e Chiara Ferragni, voglia di terzo figlio? Il rapper: «Se non avessimo la diretta di X Factor, qua scappava...»

di Redazione web

Fedez e Chiara Ferragni vorrebbero un terzo figlio? I fan della coppia attendono con trepitazione l'annuncio di una terza gravidanza per l'influencer e imprenditrice digitale che dopo Vittoria e Leo ha ammesso che non le dispiacerebbe avere un altro bambino. Proprio nelle ultime ore, però, è stato Fedez a esclamare qualcosa che ha fatto rapidamente sognare i follower. «Se non c'era la diretta...», ha detto riferendosi alla puntata di X Factor di questa sera. Ecco cosa ha confessato.

Le parole del rapper

«Ciao amici, pronti per X Factor - ha detto Fedez in una Instagram story - Eccoci qui».

L'influencer, imbarazzata e lusingata, sorride dicendo: «Mi lasci stare? Basta!».

I due, infatti, negli ultimi mesi ne hanno passate di ogni e pare abbiano ritrovato la libido e la passione. Almeno questo è quello che pensano i fan che notano come la coppia abbia ripreso a guardarsi piuttosto che, rispetto al passato, sembravano quasi essersi allontanati. Il mancato supporto del rapper all'imprenditrice, nelle vesti di co-conduttrice a Sanremo; il recente ricovero di Fedez per un'emorragia causata da alcune ulcere e gli alti e bassi che alla fine sembrano averli legati ancora di più. Sarà questo il momento più propizio per un terzo figlio?

