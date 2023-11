Chiara Ferragni risponde all'appello di Fedez e dona il sangue per la prima volta: «Orgogliosa di essere diventata donatrice»

di Redazione web

​Chiara Ferragni ha deciso di diventare donatrice di sangue ed ecco che ha postato il suo pensiero, con tanto di foto su Instagram. L'influencer e il marito Fedez sono sempre stati molto attivi nel sociale e hanno sempre cercato di promuovere e aiutare le istituzioni per fare del bene comune. Dopo lo spavento del ricovero d'urgenza al Fatebenefratelli di Milano, a causa di un'emorragia, il rapper aveva spiegato quanto fosse importante donare il sangue: grazie a diverse trasfusioni, i medici gli hanno salvato la vita.

Chiara Ferragni dona il sangue

Chiara Ferragni ha pubblicato una foto stesa sul lettino del Policlinico di Milano e si mostra ai follower mentre fa la sua prima donazione di sangue. L'influencer scrive: «Da tempo volevo diventare donatrice di sangue ed oggi finalmente ho fatto la mia prima donazione. Un piccolo gesto che però tanto piccolo non è: una singola donazione aiuta come minimo tre pazienti riceventi (ogni sacca viene divisa in plasma, piastrine e globuli rossi) ed il sangue donato aiuta anche la ricerca verso moltissime malattie e patologie. Donare sangue ha dei vantaggi anche verso il donatore: ad ogni donazione vengono fatti diversi screening di medicina preventiva.

Si dà per scontato che le strutture ospedaliere abbiano tanto sangue a disposizione ma mi è stato detto che, invece, spronare la gente a donare è importantissimo perchè c’è sempre più bisogno: se avete sempre voluto farlo e non avete mai provato non abbiate paura, tutto il procedimento è veloce ed assolutamente non doloroso.

Grazie a tutti i donatori per aver salvato la vita di migliaia di persone, compresa quella di mio marito.

Sono orgogliosa di esserlo diventata anche io».

I commenti dei fan

Il post in cui Chiara Ferragni mostra di donare il sangue è diventato subito virale e tra i suoi fan ha riscosso molto successo. Qualcuno ha scritto: «Brava Chiara, un gesto importante! Spero che molti ti seguano», «I social dovrebbero servire a veicolare questi messaggi» oppure «Grazie Chiara per quello che fai».

