Chiara Ferragni nostalgica: «Tra poco saluteremo questa casa». E la cagnolina Paloma è terrorizzata da lei

Chiara Ferragni e Fedez stanno per trasferirsi nella loro nuova casa a Milano e, anche se, l'influencer e il rapper non hanno svelato una data precisa, si pensa che per inizio novembre possano effettuare il trasloco. Quindi, l'imprenditrice ha pubblicato una storia in cui manifesta la sua nostalgia. Sentimento che non prova affatto la cagnolina Paloma che, invece, sprizza gioia da tutti i pori.

La storia di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha postato una nuova storia sul proprio profilo Instagram in cui fotografa il tramonto dalla sua famosa terrazza nella quale ha registrato video, pubblicità e gag anche insieme a Fedez e ai suoi bambini. L'influencer ha, quindi, scritto: «Diremo addio presto a questa casa, è una sensazione un po' dolceamara», aggiungendo un'emoticon un po' triste.



Chiara ha, poi, ripostato alcuni video registrati da Fedez: la coppia è sul divano in compagnia della cagnolina Paloma che morde qualsiasi cosa trovi nei dintorni ed è molto vivace. L'influencer, quindi, la sgrida e lei si calma subito.

Chiara e le polemiche sulla nuova casa

Chiara Ferragni, nei giorni scorsi, ha pubblicato diversi post in cui ha mostrato ai suoi follower la nuova casa. Non tutti, però, hanno apprezzato, infatti, qualcuno ha avuto da ridire sui bagni personali all'interno delle camerette di Vittoria e Leone oppure, è stata molto criticata la scelta dell'arredamento che, secondo alcuni, "non avrebbe né capo, né coda".

