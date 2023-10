Chiara Ferragni, Vittoria conquista tutti con il suo outfit: «È lei la regina di casa»

di Redazione web

Chiara Ferragni è la regina dei social, dei "fit-check" e degli outfit eleganti, casual e anche stravaganti. Per questo motivo, si potrebbe parlare di Vittoria utilizzando il detto "tale madre, tale figlia". Infatti, alla piccolina di casa piace vestirsi come una principessa anche per guardare un film o un cartone animato sul divano in compagnia del fratellino Leone e della cagnolina Paloma. Il vestitino di Vittoria ha conquistato i fan dell'influencer.

L'outfit di Vittoria

Vittoria Lucia Ferragni, come del resto ogni bambina che si rispetti, è una super fan della principessa di Frozen: la coraggiosa Elsa. Il vestito della protagonista del film di animazione è diventato iconico, così come la sua lunga treccia bionda e la coroncina che indossa. Proprio perché Vittoria adora Elsa, tutte le sere, come spiegato in alcune storie Instagram da mamma Chiara, vuole vestirsi come la principessa: abitino azzurro con i volant trasparenti e la piccola tiara sui capelli. Quindi, così è successo anche nelle scorse ore quando i bambini dell'influencer si sono rilassati sul divano per guardare un cartone animato. I fan di Chiara hanno commentato entusiasti l'outfit di Vitto.

I commenti dei fan

Il dolce scatto pubblicato da Chiara Ferragni sul proprio profilo Instagram, ha raccolto in poco tempo moltissimi like e commenti, in fin dei conti, ormai, tutti sono affezionati a Leone e Vittoria. Qualcuno ha scritto: «Vitto che ogni sera si vuole vestire da Elsa mi spezza», «VittoElsa la regina di casa Ferragnez» oppure «Comunque la Vitto sempre vestita a festa è fantastica».

