Chiara Ferragni mostra sui social il cantiere dei lavori per la sua nuova casa, nel post si mostra sorridente insieme ai suoi figli e al marito Fedez. Sulla pagina Instagram dell'Influencer appare la cucina ad isola in marmo e il bagno. Due locali da sogno, per una nuova location decisamente glamour in una delle zone più di moda e moderne di Milano.