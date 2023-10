Beatrice Valli e l'incubo trasloco: lei pulisce, Marco Fantini la "prende in giro" così

di Redazione web

Beatrice Valli e Marco Fantini sono in procinto di traslocare nella loro nuova casa di Milano. L'influencer e il marito, quindi, hanno cominciato a riempire gli scatoloni che dovranno spostare da un posto all'altro ma non solo, infatti, i due ex protagonisti di Uomini e Donne, prima di entrare nel loro nuovo "nido", devono sistemare e pulire tutto. Il modello ha pubblicato alcune storie Instagram in cui mostra la moglie che pulisce e lui, ironicamente, la "prende in giro".

La storia Instagram di Marco Fantini

Marco Fantini ha pubblicato diverse storie Instagram in cui, insieme alla moglie Beatrice Valli, si reca nella nuova casa per controllare se è tutto a posto prima del loro arrivo. Il modello mostra varie stanze dell'abitazione e, poi, a più riprese fa vedere anche l'influencer impegnata con vari scatoloni e attrezzi da sistemare.



Poi, in una storia, si vede Beatrice che pulisce il pavimento con una scopa e dice: «Bisogna stare attenti perché noi stiamo continuando a calpestare ma sotto ai piedi abbiamo chiodi e chiodini che devono essere tolti». Quindi, Marco, esclama: «Mamma mia, com'è brava Beatrice», ma l'influencer non gli dà retta e continua indisturbata il suo lavoro.

Il trasloco di Beatrice e Marco

Anche Beatrice Valli e Marco Fantini, come Chiara Ferragni e Fedez, hanno sempre tenuto aggiornati i loro follower su come stavano procedendo i lavori nella nuova casa. Ora, che mancano pochi giorni al trasloco definitivo, i fan non vedono l'ora di vedere il risultato finale.

