Beatrice Valli e Marco Fantini festaggiano l'acquisto della nuova casa, il commento (cattivo) sul peso: «Sei incinta?»

Beatrice Valli e Marco Fantini stanno per cominciare il trasloco per trasferirsi nella loro nuova casa di Milano. I due influencer hanno, quindi, pensato di festeggiare l'importante acquisto con due bicchieri di vino e un video davanti al loro "ulivo dell'amore". La coppia appare davvero felice e sorridente ma nei commenti qualcuno ha "rovinato" l'atmosfera commentando con frasi negative che minavano al fisico di Beatrice.

Il post Instagram di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha pubblicato un nuovo video sul proprio profilo Instagram in cui, insieme al marito Marco Fantini, stappa una bottiglia di spumante per festeggiare il fatto di avere comprato casa, poi, i due brindano e si danno un romantico bacio. L'influencer, nella didascalia del filmato, scrive: «La nostra prima casa». Beatrice e Marco, a breve, dovrebbero cominciare a fare il trasloco e, infatti, nei giorni scorsi, lei aveva spiegato ai suoi follower di essere in procinto di preparare tutti gli scatoloni per trasportarli nella nuova abitazione.

Qualcuno, però, ha cercato di smorzare il momento positivo, criticando il look della giovane mamma e anche le sue forme. Alcuni hater hanno, infatti, scritto: «Pensavo fossi incinta o forse è il vestito che evidenzia la pancia» oppure «Io avrei indossato qualcosa di diverso...

Beatrice Valli e i social

Beatrice Valli non ha nemmeno risposto ai commenti negativi comparsi sotto al suo post ma, recentemente, ha detto che non le importa di leggere pensieri negativi perché lei, con il suo corpo, si sente benissimo e si sta dando il giusto tempo per recuperare dopo la quarta gravidanza.

