Beatrice Valli e la foto romantica con Marco Fantini, gli hater: «Vergognati, sei una mamma». Ecco perché

La storia d'amore tra Beatrice Valli e Marco Fantini è nata nel 2014 all'interno dello studio di Uomini e Donne: da quando lui l'ha scelta, i due non si sono più lasciati e hanno costruito una bellissima famiglia. Sono, poi, convolati a nozze nel maggio del 2022 e hanno sempre tenuto accesi i riflettori sulla loro storia d'amore. Proprio per questo, sui social, postano spesso contenuti di coppia, alcuni più romantici e altri più sensuali. Gli hater, comunque, li criticano sempre e così, è successo anche sotto l'ultima serie di foto pubblicate da Beatrice.

Beatrice Valli contro gli hater: «Rispondendo, perderei solo tempo prezioso»

Beatrice Valli allatta la piccola Matilde, followers al veleno: «Puro esibizionismo». E lei risponde così

Il post Instagram di Beatrice Valli

Ultimamente, Beatrice Valli è davvero stata presa di mira dagli hater che la criticano in continuazione e contestano tutto ciò che fa. Ad esempio, nei giorni scorsi, l'influencer, che nel proprio profilo Instagram conta quasi tre milioni e mezzo di follower, è stata attaccata per avere pubblicato alcune foto in cui allatta la sua bambina più piccola, Matilda Luce. Nelle scorse ore, invece, la giovane mamma ha postato delle immagini romantiche in cui ride abbracciata al marito Marco Fantini e come didascalia ha scelto di scrivere: «Non prendetevi mai troppo sul serio», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dalle risate. Nelle fotografie, Beatrice indossa un top cut out, ovvero con delle fessure, sul davanti che mettono in risalto il seno ed è proprio questo che non è piaciuto ad alcuni dei suoi follower.

I commenti degli hater

Nonostante, Beatrice Valli sia presente sui social ormai da tempo, i suoi hater non si sono ancora abituati ai contenuti che l'influencer è solita postare. Spesso, infatti, pubblica foto con outfit che mettono in risalto le sue forme e così ha fatto anche negli ultimi scatti ma qualcuno ha scritto: «Vergognati hai le te*** fuori e sei mamma» oppure ancora «Non sono bacchettona ma sei sempre con il seno scoperto». Al momento, la risposta di Beatrice non è arrivata.

