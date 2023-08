Beatrice Valli allatta la piccola Matilde, followers al veleno: «Puro esibizionismo». E lei risponde così

di Redazione web

Beatrice Valli condivide spesso momenti in cui è in compagnia dei suoi bambini e, infatti, coloro posta foto, video o reel. L'influencer è solita pubblicare anche attimi abbastanza intimi come, ad esempio, la fase dell'allattamento e, proprio per questo motivo, è più volte stata presa di mira dai suoi follower che definiscono alcuni scatti inopportuni. Così, è successo anche sotto l'ultima serie di foto pubblicate: l'hater ha commentato e Beatrice ha risposto a tono.

Beatrice Valli e gli scatti hot con il suo Marco Fantini: «Foto troppo volgari». E lei risponde così

Beatrice Valli e le foto "al naturale" (e senza filtri) con i suoi bambini. I fan: «Un grande esempio sui social»

Il post Instagram di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha pubblicato una serie di foto in cui è comodamente seduta sul divano e tra le sue braccia stringe e allatta Matilda Luce. L'influencer, come didascalia degli scatti, ha aggiunto: «Attimi che fanno bene al nostro cuore». Il post ha riscosso molto successo perché, in poco tempo, Beatrice ha raccolto migliaia di like e commenti, anche se, alcuni utenti l'hanno duramente criticata scrivendo: «Puro esibizionismo».

Quindi, la giovane mamma ha risposto: «Mi dispiace che tu la veda così! Io vedo amore, gioia, felicità e un bellissimo messaggio da trasmettere.

Beatrice Valli e le critiche social

Non è la prima volta che Beatrice Valli è vittima di critiche feroci sui social, lei, però, sembra non farci troppo caso. Ciò che gli hater le recriminano è il fatto di condividere troppi momenti delicati come, appunto, l'allattamento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA