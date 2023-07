Beatrice Valli e la foto con Matilda Luce: «L'ho desiderata così tanto che non riesco a staccarmi da lei»

di Redazione web

Beatrice Valli è molto seguita sui propri profili social, in particolar modo su Instagram, dove conta quasi tre milioni e mezzo di follower, perché, spesso, parla di maternità e di tutto ciò che ha a che fare con i bambini. L'influencer, infatti, è mamma di quattro piccoli e l'ultima arrivata, Matilda Luce ha pochi mesi. In una delle sue ultime storie, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta alle sue fan quanto significhi per lei godersi certi momenti mamma e figlia.

La storia Instagram di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha pubblicato una storia Instagram in cui stringe in braccio la sua bambina più piccola Matilda Luce. Le due si stanno godendo uno dei momenti che le avvicina di più: ovvero quello dell'allattamento, anche se, la piccola si è addormentata. L'influencer, comunque, non perde l'occasione di scattarsi un selfie e scrivere: «E poi, ogni tre ore, siamo in simbiosi per almeno 45 minuti.

Beatrice Valli e le critiche social

Beatrice Valli è stata spesso criticata sui social perché molti utenti credono che condivida troppi momenti che dovrebbero rimanere intimi. Ad esempio, quando allatta oppure tutte le storie che posta con i suoi bambini vicini. L'influencer, però, ha sempre dichiarato che, oltre agli hater, ci possono essere anche mamme che trovano utili i suoi pareri o consigli.

