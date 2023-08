Beatrice Valli, pioggia di critiche per gli scatti sensuali con Marco Fantini: «Foto volgari». Lei risponde così

di Redazione web

Beatrice Valli sta trascorrendo le vacanze insieme alla sua famiglia in Toscana e documenta tutto ciò che fa durante il giorno tramite storie, reel e video che posta sul proprio profilo Instagram.

L'influencer, in uno degli ultimi contenuti pubblicati, è in compagnia del marito Marco Fantini e i due hanno voluto scattarsi una foto romantica e sensuale allo stesso tempo, che ha raccolto moltissimi like e commenti, ma anche qualche critica da parte dei follower.

Beatrice Valli e le foto "al naturale" (e senza filtri) con i suoi bambini. I fan: «Un grande esempio sui social»

Beatrice Valli e il post sull'allattamento al seno, l'attacco degli hater: «Sembri l'unica ad aver fatto figli»

Il post di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha pubblicato due nuovi scatti sul proprio profilo Instagram in cui è in cucina in compagnia di Marco Fantini. L'influencer è seduta sul piano della cucina della casa in cui si trova in vacanza ed è abbracciata al marito che, invece, è in piedi di fronte a lei.

I due si scambiano un tenero bacio e la giovane mamma scrive: «Un dolce risveglio». In moltissimi hanno apprezzato il gesto d'amore che conferma, anno dopo anno, la passione che c'è tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne.

Qualcuno, invece, ha avuto da ridire e ha commentato: «Le foto volgari potete anche tenervele per voi». Quindi, Beatrice ha risposto: «Allora signora provi ad andare su altri profili, magari trova foto meno volgari».

Le vacanze di Beatrice Valli

Beatrice Valli e Marco Fantini stanno trascorrendo le loro vacanze estive in Toscana, non troppo lontano da Milano. L'influencer, infatti, aveva dichiarato che questa prima estate della sua bambina Matilda Luce non sarebbe stata troppo movimentata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA