Beatrice Valli e le foto "al naturale" (e senza filtri) con i suoi bambini. I fan: «Un grande esempio sui social»

Beatrice Valli è molto amata e seguita sui propri canali social, soprattutto sul suo profilo Instagram, per i bei messaggi che, ogni giorno condivide con i suoi fan. Molti dei suoi contenuti, infatti, hanno a che fare con il tema della maternità, con l'essere mamma e lavoratrice nello stesso tempo e, soprattutto, con essere pazienti e gentili con il proprio corpo. L'ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato una serie di foto in spiaggia con la sua bambina Matilda Luce. Gli scatti hanno riscosso moltissimo successo tra i suoi follower.

Beatrice Valli e il post sull'allattamento al seno, l'attacco degli hater: «Sembri l'unica ad aver fatto figli»

Beatrice Valli e la foto con Matilda Luce: «L'ho desiderata così tanto che non riesco a staccarmi da lei»

Il post Instagram di Beatrice Valli

Ciò che piace di più ai follower di Beatrice Valli è il fatto che sia sempre molto naturale quando pubblica i suoi contenuti, che possono essere foto, video o reel. Infatti, la moglie di Marco Fantini è proprio una fautrice del non utilizzo dei filtri sui social e una decisa sostenitrice di tutto ciò che è semplicità e benessere allo stesso tempo. L'influencer è diventata mamma per la quarta volta qualche mese fa e più volte ha spiegato ai suoi follower di non essersi mai "accanita" sul suo corpo ma di avere sempre rispettato certe tempistiche. Ecco perché, le foto in riva al mare mentre bacia teneramente la sua Matilda Luce hanno riscosso così tanto successo. Beatrice, infatti, è davvero in forma ma il suo corpo non è modellato da nessun tipo di filtro o effetto di photoshop che possa coprire i piccoli inestetismi dovuti alle gravidanze.

I commenti dei fan

I fan di Beatrice Valli la seguono molto appassionatamente e sono sempre molto felici quando vedono sui social contenuti "sani" come i suoi. Qualcuno le ha scritto: «Tu sei l’unica qui su Instagram ad avere rispetto per te stessa e per le donne…quanto ti ammiro…quanto sei bella…sei una di noi…non ti poni nessun problema e questo fa di te una donna coraggiosa», «Sei davvero bellissima e una bravissima mamma» oppure ancora «Finalmente una donna vera che mostra davvero com'è il corpo dopo la gravidanza».

