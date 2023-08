Beatrice Valli contro gli hater: «Rispondendovi perderei solo tempo prezioso»

di Redazione web

Beatrice Valli è in vacanza in Toscana con la sua famiglia: il marito Marco Fantini e i suoi bambini Alessandro, Bianca, Azzurra e Matilda Luce. L'influencer è spesso attaccata dagli hater che credono che esponga troppo i figli anche nei momenti più intimi come, ad esempio, l'allattamento. Proprio sotto il suo ultimo post, dove sta allattando la sua bambina più piccola, sono comparsi numerosi commenti e negativi e, nelle sue storie Instagram più recenti, Beatrice ha deciso di esprimere il suo pensiero sui leoni da tastiera.

La storia Instagram di Beatrice Valli

Beatrice Valli, negli ultimi tempi soprattutto, è stata presa spesso di mira dagli hater che, più volte, le hanno scritto che pubblica foto volgari, che mostra troppo il suo seno, ad esempio quando allatta, che espone troppo i suoi figli. L'influencer, il più delle volte, cerca di non dare troppo peso a questi commenti ma, dato che, riceve anche molti messaggi positivi, ha deciso di prendere spunto da uno dei tanti per scagliarsi contro chi condivide solo negatività.

Beatrice Valli, comunque, è seguita da moltissimi follower che amano il modo in cui sta facendo crescere i suoi bambini. Infatti, i suoi fan spesso si complimentano con lei per la mamma che è e per il modo in cui si dedica ai suoi figli nonostante il lavoro molto impegnativo.

