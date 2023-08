Beatrice Valli e la preparazione per il Festival di Venezia con la sua Matilda Luce: «Prima, però, si va al cantiere»

di Redazione web

Beatrice Valli si sta preparando per partecipare, come del resto ogni anno, a uno degli eventi più attesi di fine agosto: il Festival del Cinema di Venezia. L'influencer sfilerà sul red carpet vestita e truccata di tutto punto e sta organizzando proprio in queste ore gli outfit e le acconciature insieme al suo staff. Con lei, a fare le prove, ci sarà anche la sua bambina Matilda Luce, come scrive Beatrice su Instagram.

Prima di pensare a Venezia, però, la giovane mamma si recherà nella nuova casa a controllare come procedono i lavori.

Beatrice Valli ha pubblicato una storia Instagram in compagnia della sua bambina Matilda Luce. L'influencer, sorridente, scrive: «Oggi si va al cantiere. Prima, però, fitting per Venezia e lei viene con me», riferendosi alla sua piccolina. L'ex volto di Uomini e Donne è una mamma molto premurosa e, quando può, cerca sempre di portare con sé i suoi bambini, anche, e soprattutto, in occasioni molto importanti come, ad esempio, il Festival del Cinema.

Inoltre, Beatrice e il marito Marco Fantini stanno portando avanti la costruzione della loro nuova casa a Milano. A volte, capita che l'influencer aggiorni i suoi fan sulla nuova abitazione e mostri loro l'andamento dei lavori in corso.

Beatrice Valli è molto apprezzata sui propri profili social, specialmente su Instagram dove conta più di tre milioni e mezzo di follower. L'influencer, però, è spesso criticata perché alcuni hater pensano che esponga in modo esagerato i suoi bambini.

