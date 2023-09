Beatrice Valli: «Prima (della gravidanza) i pantaloni si chiudevano per miracolo, figuratevi adesso»

di Redazione web

Beatrice Valli, negli ultimi tempi, è stata molto presa di mira sui social per il suo fisico o le sue forme dopo la quarta gravidanza. In una storia di alcune settimane fa, però, aveva detto di sentirsi molto bene con se stessa, nonostante le continue critiche. Proprio perché l'influencer sta vivendo un periodo sereno, è molto autoironica e non ha paura di fare battute sul suo corpo come è successo nell'ultimo post Instagram che ha pubblicato.

Il post Instagram di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha pubblicato due nuove foto sul proprio profilo Instagram: è seduta sul sedile posteriore dell'auto, indossa dei jeans neri slavati, una canotta bianca con sopra una camicetta e occhiali da sole.

L'influencer, a corredo delle immagini ha scritto: «Prima di sfondarmi di gnocco fritto...

si chiudevano per miracolo i pantaloni, figuratevi dopo aver mangiato». Inoltre, Beatrice specifica che gli scatti sono stati realizzati dal marito Marco Fantini che è tornato da Ibiza dove doveva svolgere alcuni lavori da modello.

Le fan della giovane mamma pensano che il riferimento alla sua pancia non sia proprio casuale perché, in un post precedente, aveva pubblicato un video in cui brindava alla nuova casa con Marco e alcuni hater avevano commentato che sembrava essere di nuovo incinta.

Beatrice Valli e i social

Beatrice Valli ha spiegato che, nel tempo, ha imparato a vivere i social in modo molto sereno e, proprio per questo, non dà più molto peso a ciò che di negativo legge. L'influencer è molto apprezzata dalle giovani mamme che la seguono numerosissime.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 09:07

