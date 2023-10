Fedez, il bacio sulla bocca a Vittoria (come Beckham con la figlia) fa discutere

di Redazione web

Cosa ha Fedez in comune con David Beckham? Apparentemente nulla, eppure pare che entrambi compino lo stesso gesto nei confronti dei figli. Il rapper, infatti, nelle ultime ore ha condiviso un video su Instagram in cui stampa un bacio sulle labbra alla piccola Vittoria, la sorella minore di Leo, avuta con la moglie Chiara Ferragni. Il gesto, tra papà e figlia, è un modo affettuoso per esprimere il proprio bene e, in qualche modo, condividere un attimo di dolcezza tra genitore e figlio. Il rischio, però, è quello di creare la stessa polemica che ha visto coinvolto David Beckham. Scopriamo insieme perché.





Fedez ritrova il sorriso, con Chiara Ferragni e i figli nella nuova casa: «È quasi pronta»



Fedez, pigiama party con i figli: il ritorno alla normalità dopo il ricovero in ospedale





Come David Beckham?

Fedez e il bacio a Vittoria

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA