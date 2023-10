Fedez, boom di donazioni del sangue dopo l'appello del rapper: centinaia di persone in coda all'Avis

È 'effetto Fedez' sulle donazioni di sangue dopo il recente ricovero del rapper, a Milano, per le emorragie causate da alcune ulcere. Lo dichiara l'Avis Lombardia che parla di centinaia di persone che si sono messe in fila a donare sangue, come riporta oggi il Corriere della Sera.

Un centinaio di persone, infatti, si sono presentate domenica a Milano fuori dalla sede dell'Avis «praticamente - spiega Oscar Bianchi, il presidente lombardo - dieci volte tanto una normale domenica».

L'appello del rapper ascoltato

E che si tratti di effetto Fedez, dopo l'appello all'uscita dell'ospedale Fatebenefratelli rilanciato dall'influencer anche sui social, lo dimostrerebbe «l'età media delle persone giunte a donare, rientriamo tra i 18 e i 35 anni».

«Non ho numeri precisi - prosegue Bianchi - ma posso dire che ci sono stati aumenti nei numeri in tutta la Lombardia e anche in altre parti d'Italia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 11:50

