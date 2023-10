Valentina Ferragni saluta Matteo Napoletano e Chicago: «Sheakespeare ubriaco, la nota stonata»

di Redazione Web

Chicago, conosciuta anche come The Second City e Wind City, è tra le città più all'avanguardia d’America. E lo sa anche Valentina Ferragni. Infatti, la sorella di Chiara Ferragni ha deciso, una volta stabilizzate le condizioni di salute del cognato Fedez, di intraprendere un viaggio per andare a Chicago a trovare il suo fidanzato Matteo Napoletano. Tutto perfetto: un'esperienza romantica e all'insegna del divertimento. Ma c'è stata una piccola nota negativa. Andiamo a vedere di cosa si tratta nel dettaglio.

«I nostri amici ci hanno portato a vedere "Sheakespeare ubriaco", in cui gli attori si devono fare shots prima di iniziare a recitare e poi tutto viene improvvisato visto che l'alcool comincia a fare il suo corso».

Poi, ha aggiunto: «La nota negativa è che ho fatto fatica a seguire bene (stanno recitando Macbeth) perché l'inglese era troppo stretto ed essendo improvvisato era molto slang con molti cenni su personaggi/programmi americani che io conosco».

E proprio questa mattina è giunto a termine il viaggio di Valentina Ferragni e Matteo Napoletano. I due si dovranno separare per un po' a causa degli impegni quotidiani e lavorativi. Ma l'amore regna sempre su tutto. «Già ora di ripartire - ha scritto Valentina Ferragni nelle sue Instagram stories -. Sono stati tre giorni stupendi e intensi, pieni di emozione. Ci vediamo presto amore».

