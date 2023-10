Fedez in ospedale, Valentina Ferragni: «Niente Parigi, resto a Milano con la mia famiglia»

di Redazione Web

Fedez, ancora silenzio e ansia sulle sue condizioni di salute. Il cantante è ricoverato da giovedì scorso all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna e tanto spavento. Oltre a mettere in allarme i milioni di fan che sui social seguono lui e sua moglie Chiara Ferragni. Tuttavia, proprio nelle ultime ore è stata la sorella dell'imprenditrice, Valentina Ferragni a rompere il silenzio. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Elettra Lamborghini, anniversario di matrimonio in Giappone: «Mattinata incredibile». Ecco il motivo

Alessia Marcuzzi, le foto hot sui social: «Posso comprarmi dei fiori». I fan: sei sempre maliziosa

«Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia».

Destano ancora grande preoccupazione le condizioni di salute di Fedez. Impossibile, quindi, parlare di dimissioni, decisamente troppo prematuro, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi.

Le condizioni di Fedez, il bollettino dell'ospedale

Leggero miglioramento delle condizioni di salute per il rapper Fedez che è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo due emorragie dovute a ulcere intestinali. Secondo quanto risulta all'ANSA, il cantante sarebbe in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero, questo anche dopo la terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica, per cui i medici erano dovuti intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria. Fedez è costantemente monitorato attraverso il controllo dell'emocromo. Nonostante il miglioramento, la situazione rimane delicata e per questo non si parla ancora di dimissioni per il cantante che rimarrà in ospedale con tutta probabilità almeno fino alla prossima settimana.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA