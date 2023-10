Fedez, come sta: «Giornata tranquilla, condizioni sotto controllo». Cosa sappiamo

di Redazione web

Non sono giorni sereni per Fedez, ricoverato da giovedì scorso a Milano all'ospedale Fatebenefratelli per due ulcere che gli hanno provocato un'emorragia interna. Oggi per il rapper è stata comunque una giornata relativamente tranquilla: stando a quanto apprende l'Adnkronos Salute, le sue condizioni appaiono sotto controllo.

Come sta Fedez

Dopo il nuovo sanguinamento di domenica, intercettato grazie a una costante attività di monitoraggio a parte del team della Chirurgia d'urgenza e oncologica diretta da Marco Antonio Zappa, e bloccato attraverso un'endoscopia senza necessità di trasfusioni - oggi le condizioni del rapper appaiono sotto controllo, pur strettamente e continuamente monitorate.

«Io auguro a Fedez anche una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa strumentalmente durante il suo ricovero». Lo dice l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, intervistato dal 'Corriere della Sera', dopo le polemiche sull'esclusione del rapper, ora in ospedale per un'emorragia causata da due ulcere, dagli ospiti della trasmissione 'Belve' su Rai2 condotta da Francesca Fagnani.

Sergio spiega che la decisione assunta da Viale Mazzini non ha nulla a che vedere con il costo della partecipazione di Fedez. «Il problema - chiarisce infatti l'ad - non è riferito alla presenza retribuita o gratuita.

