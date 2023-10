Fabrizio Corona, pace fatta coi Ferragnez: ma l'accordo è un giallo. L'avvocato: «Contenuto riservato»

di Redazione web

Con un accordo transattivo raggiunto tra le parti, si è concluso il processo a carico di Fabrizio Corona per diffamazione nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez, che erano stati definiti «ebeti» dall'ex re dei paparazzi in un'intervista sul sito 'Mow Men on Wheels' nel novembre del 2020.



A seguito della transazione, il cui contenuto rimane riservato, è stata rimessa la querela da parte dei 'Ferragnez', rappresentati dall'avvocato Gabriele Minniti. L'avvocato di Corona, Ivano Chiesa, ha ribadito che le due parti in causa si sono incontrate, per concordate i termini dell'accordo.

Fedez, nuova ulcera sanguinante: è stato ancora operato, come sta

Luis Sal sui social dopo il ricovero: quel messaggio 'frecciatina' è per lui?

Fabrizio Corona a Domenica in, chi è il conduttore siciliano di cui parlava?

Si procede quindi per il solo reato di violazione della privacy, del quale Corona è stato accusato dopo avere pubblicato sul suo profilo Instagram, senza oscurare i dati personali, la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Francesca Crupi, successivamente non accolta dal gip Sara Cipolla. Si torna in aula, quindi, il prossimo 20 novembre per il solo reato di violazione della privacy.

Il mistero dell'accordo

Fedez e Chiara Ferragni, attraverso i loro avvocati, hanno rimesso la querela per diffamazione presentata contro Fabrizio Corona, che era finito a giudizio dopo averli definiti «ebeti» in un’intervista rilasciata al sito Mow Men on Wheels.

L'accordo raggiunto tra le parti è un rebus: si è parlato di un «accordo transattivo», ma non se ne conoscono i termini.

In aula, a rappresentare Fedez e Chiara Ferragni, c’era il legale Gabriele Minniti. I suoi assistiti, via pec, hanno anticipato la dichiarazione di remissione della querela, successivamente certificata dal giudice in aula. È caduta, dunque, anche l’accusa di diffamazione anche per il giornalista che aveva pubblicato l’intervista.

La questione irrisolta

La vicenda, però, non è ancora del tutto conclusa: Corona è a processo anche per violazione della privacy, perché pubblicò sul suo account Instagram la richiesta di archiviazione nei suoi confronti (poi respinta dal gip dopo l’opposizione dei Ferragnez) senza oscurare i dati sensibili dei querelanti.

Per questo motivo, è prevista un’altra udienza al Palazzo di Giustizia il prossimo 20 novembre, per chiudere definitivamente la questione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA