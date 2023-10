Fabrizio Corona e l'assenza di Belen a Domenica In: «Se non fossi andato in carcere, Stefano De Martino non esisterebbe»

di Redazione web

Fabrizio Corona arriva a Domenica In dando un caloroso abbraccio a Mara Venier. L'ex re dei paparazzi ha rilasciato alla padrona di casa un'intervista fiume in cui ha parlato di tutti: mamma, papà, amori, carriera e carcere. Zia Mara ha cercato di contenere i termini usati da Corona che in diverse occasioni si è fatto sfuggire qualche parolaccia. Fabrizio ha ottenuto da qualche giorno la libertà dopo anni di carcere e racconta la sua esperienza da uomo a cui gli è stata data una pena - a detta sua - troppo alta per i reati commessi. Ma ha parlato anche d'amore da Nina Moric a Belen Rodriguez.

Fabrizio Corona e Belen, la loro storia

Una storia che è stata su tutte le pagine di cronaca rosa quella tra la showgirl argentina e Corona. E' proprio lui a parlarne: «Belen ha accettato i miei errori, mi ha lasciato per la galera. Se non fossi andato in carcere, Stefano De Martino neanche esisterebbe. L'ho incontrata su un volo, mentre era incinta: siamo stati abbracciati tutto il tempo. A prenderla c'era lui, a me? Il mio autista». Corona aggiunge: «Magari oggi non sta bene, ma può sicuramente riprendersi». La conduttrice di “Domenica In” sottolinea che oggi Belen sarebbe dovuta essere presente in studio per una intervista dopo la polemica nata per la sua assenza da Cattelan ma problemi di salute non precisati hanno imposto un nuovo stop. Corona in studio critica, senza fare nomi, il conduttore da cui è nata la polemica definendolo come “radical chic”, difendendo invece Belen come già aveva fatto sui social negli scorsi giorni.

Capitolo Nina Moric

Poi si apre il capitolo Nina Moric. I due sono convolati a nozze dopo un solo anno di fidanzamento, nel 2001, e sono stati insieme fino al 2007, anno in cui è nato Carlos Maria. Dopo il colpo di fulmine però sono arrivati anche i problemi. La loro storia infatti è sempre stata piuttosto burrascosa, come dimostrano i rapporti attuali. Il divorzio è arrivato ufficialmente nel 2013 dopo una lunga battaglia legale per l’affidamento del figlio, il quale attualmente vive con il padre.

«L'ho aiutata molto, poi le ho fatto fare degli errori.

