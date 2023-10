Fabrizio Corona a Domenica In, frecciata a Fiorello: «Era come me, oggi è il numero uno della tv. Se facessi la sua vita mi sparerei»

di Redazione web

Fabrizio Corona ha parlato di un conduttore, «il numero uno della televisione italiana», durante l'intervista con Mara Venier a Domenica In. L'ex re dei paparazzi, infatti, ha fatto intendere che uno showman famoso lo avesse chiamato, dopo l'intervista a Belve lo scorso martedì, su Rai 2 con Francesca Fagnani, per fargli i complimenti in merito al suo ritorno alla libertà e al suo ritorno in televisione.

Poi quel commento che ha gelato la conduttrice: ecco di cosa si trattae a chi si riferiva.

"Un personaggio famosissimo, sessantenne, numero 1 della tv mi ha chiamato dopo #Belve e mi ha detto in siciliano <'Ta sucano>" #domenicain



Nessuno ha capito che parla di Fiorello pic.twitter.com/eRXNDZDkNE — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 1, 2023

Fabrizio Corona: «È Fiorello?»

«Era un personaggio come me.

La conduttrice ha insistito affinché non facesse il nome, ma dalla descrizione del personaggio al quale si riferiva pare concordino tutti: «Stava parlando proprio di Fiorello». In merito alla telefonata post intervista a Belve, Fabrizio Corona ha aggiunto che, questo conduttore, gli ha fatto i complimenti, in dialetto siciliano: «T'a sucano», ha sussurrato all'orecchio di Mara Venier.

