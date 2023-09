Domenica In, salta (all'ultimo) Memo Remigi: cosa è successo? Da Fabrizio Corona a Pamela Prati tutti gli ospiti di Mara Venier il 1° ottobre

Domenica In, zia Mara fa sul serio. Per la terza puntata del suo talk in onda su Rai 1, domani, alle 14.30 la conduttrice punta tutto su grandi nomi dello spettacolo. Tra gli ospiti che Mara Venier ha chiamato a rapporto domenica 1 ottobre ci sono grandi nomi, ma uno dice di no all'ultimo.

Domenica In, salta l'ospitata di Memo Remigi: cosa è successo?

Prima di scoprire quali saranno gli ospiti ci soffermiamo su un cantante che ha dato forfait all'ultimo alla trasmissione. Sta facendo infatti tanto discutere l’ospitata annunciata di Memo Remigi a Domenica In che invece salta. La presenza del cantante era stata anticipata nei giorni scorsi dal sito Davide Maggio. Secondo un’indiscrezione di TvBlog, la sua ospitata sarebbe però saltata all’ultimo minuto. Nessun commento da parte del diretto interessato, ma cresce il sospetto che la sua assenza possa essere legata alla cacciata dello stesso da Oggi è un altro giorno dopo la spiacevole vicenda legata al palpeggiamento in diretta di cui è stata vittima Jessica Morlacchi. Un’assenza che rischia d diventare un caso. Inoltre Memo Remigi avrebbe dovuto inaugurare lo spazio del Caffè nella trasmissione de I Fatti Vostri nel corso della puntata del 18 settembre. Il suo nome era poi però sparito poi dalla scaletta. Cosa si nasconde dietro queste mancate apparizioni a Domenica In e I Fatti Vostri? Al momento tutto tace. Speriamo Mara Venier possa dire qualcosa in più.

Fabrizio Corona, pronto a vuotare il sacco

Si partirà con Fabrizio Corona, contattato telefonicamente dalla padrona di casa.

Cosa racconterà? Si presume abbia intenzione di sfruttare la viralità della conduttrice e della sua trasmissione per potersi difendere dalle accuse di Nina Moric, per chiarire forse le parole sul figlio Carlos che ha definito essere «malato. Non è la persona più importante della mia vita».

Gli ospiti di Domenica 1 ottobre

Poi sarà il turno di Pamela Prati. Archiviato lo scandalo di Mark Caltagirone, la showgirl è pronta a tornare in studio per raccontare la sua esperienza a Tale e Quale Show. E probabilmente si affronterà anche il capitolo amore, la showgirl è stata paparazzata da Diva e Donna nelle notti d'estare di Roma mentre bacia appassionatamente Simone Ferrante, un modello di 19 anni.

A Domenica In, il 1 ottobre ci sarà anche Enrico Brignano con Giulia Bevilacqua con il quale ha recitato nel film Volevo un figlio maschio, di prossima uscita nelle sale. Poi sarà il turno di Rocco Siffredi. Il pornodivo parlerà della partecipazione di suo figlio Lorenzo Tano a Ballando con le stelle, che già sta suscitando diverse critiche.

