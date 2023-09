Fabrizio Corona, Giacomo Urtis: «È bisessuale, siamo stati insieme e voglio sposarlo. La transizione? Farò una quarta di seno»

di Redazione web

Giacomo Urtis ama Fabrizio Corona e vuole sposarlo. Il chirurgo dei vip, dopo l'intervista a Belve dell'ex paparazzo, torna a parlare del presunto matrimonio. «Solo buffonate? Lui mi ha strumentalizzata, ma io sono innamorata e il prossimo anno lo voglio sposare», ha detto a La Zanzara su Radio24. Urtis si è presentato in trasmissione vestito da sposa: «Ho messo il velo da sposa in segno di protesta, per tutte le donne scaricate da Corona», ha detto.

Urtis e Corona si sposano?

Fabrizio Corona a Belve ha chiuso ogni discorso su un presunto matrimonio con Urtis: «È un amico da tanti anni, abbiamo scherzato», ha detto. Ma il chirurgo non sembra essere dello stesso avviso, almeno secondo quello che ha raccontato: «Quest'estate mi ha chiesto di sposarlo e mi ha dato l'anello, invece mi ha scaricato a Belve. Le sue parole? Ovvie, c'era la fidanzata che lo guardava in studio, ma l'ha detto anche lui che ha dato degli "assaggi".

La transizione

Sulla transizione, invece, ha raccontato: «Mi farò il seno, essendo alto non posso farmi un seno piccolo, penso di farmi almeno una quarta».

Poi, sulle sue finanze ha svelato: «Mio padre gestisce quasi tutte le mie finanze, è come il padre di Britney Spears. Mi dà la paghetta di 200 euro a settimana. Poi, quando devo fare un viaggio, lo dico all'amministrazione che mi fa un bonifico. Ci sono molti italiani nella mia situazione»

