Giacomo Urtis, la delusione dopo le parole di Fabrizio Corona a Belve : «Il matrimonio? Strumentalizzata, ci sono cascata di nuovo»

Giacomo Urtis ha replicato alle parole di Fabrizio Corona a Belve. Il chirurgo nelle sue stories di Instagram è sembrato deluso dalle dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi che ha ammesso di voler molto bene a Urtis, ma che non ci sarà tra loro alcun matrimonio. Ad aver annunciato le nozze era stato lo stesso Giacomo, che aveva a sua volta spiegato di essere molto legato a Fabrizio.

Lo sfogo di Giacomo Urtis

Urtis si è detto illuso: «Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’. Tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io. Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità, tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di accettazione», scrive nel suo sfogo: «In questo caso non è né Giacomo né Jenni a scrivere queste parole.

Dalle sue parole emerge una chiara delusione, come se Fabrizio di fosse preso gioco dei suoi sentimenti, da sempre sinceri nei confronti di Corona. L'ex di Nina Moric non si è espresso a riguardo, ma come ha chiarito nel corso dell'intervista con la Fagnani in questo momento sembra essere molto preso da alcuni problemi di salute del figlio Carlos.

