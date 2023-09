Fabrizio Corona, a Belve il tranello non è nell'intervista: lo scivolone del «Dio immortale»

di Redazione web

Fabrizio Corona è stato il terzo e ultimo ospite della prima puntata di Belve, il programma televisivo di Francesca Fagnani in onda su Rai2 il martedì sera. Il re del gossip si è aperto a 360 gradi non omettendo nessun particolare della propria vita privata e lavorativa e nemmeno tutte le vicende giudiziarie che l'hanno visto coinvolto negli anni scorsi.

Fabrizio Corona ha avuto e ha tanti nemici, come da lui stesso dichiarato durante l'intervista, di uno, però, non si era proprio accorto: il gradino del palchetto sopra il quale si è raccontato.

Stefano De Martino a Belve: «Sono ignorante, mi sento un asino... attacca il leone al momento giusto». Frecciatina a Belen?

Fabrizio Corona e lo scoop su Stefano De Martino: «Sta con una nota influencer, ecco chi è»

L'imprevisto di Fabrizio Corona a Belve

Alla fine della sua intervista a Belve, Fabrizio Corona ha salutato Francesca Fagnani abbracciandola e baciandola e, tra gli applausi del pubblico in studio, si è diretto verso l'uscita. Il re dei paparazzi, che più volte durante l'intervista si è considerato un Dio e immortale, non si è accorto di un gradino e ha rischiato di inciampare.



Comunque sia, che valesse tutto, Fabrizio Corona lo sapeva bene, tanto che ha risposto con molta serenità a tutte le domande più spinose, ad esempio, al fatto che abbia usato per gossip e denaro le donne più importanti della sua vita (Nina Moric e Belen Rodriguez) oppure che Giacomo Urtis si recasse in carcere per fargli punturine di botox sulla fronte.

Fabrizio Corona e le pillole

Una delle ultime rivelazioni che Fabrizio Corona ha fatto a Belve riguarda le innumerevoli pillole che prende ogni giorno: «Ne assumo di tutti i tipi: per dormire, per svegliarmi, per stare in piedi, per allenarmi e per tranquillizzarmi: sono 100 in tutto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA