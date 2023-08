Fabrizio Corona e lo scoop su Stefano De Martino: «Sta con una nota influencer, ecco chi è»

di Redazione web

Sicuramente, l'ennesima separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata una delle notizie più in vista di quest'estate. I diretti interessati non si sono espressi con troppe parole in merito alla vicenda, a parte qualche frecciatina social. Chi, invece, continua a lanciare scoop e rivelazioni è sicuramente Fabrizio Corona che, nelle scorse ore, ha rivelato chi sarebbe la nuova fiamma di Stefano De Martino.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Se Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si sono mai pronunciati in modo palese in merito alla loro separazione, a farlo, con vari scoop, ci ha pensato Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi si è espresso sul proprio canale Telegram dove ha scritto: «Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso. Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo. Stefano è arrivato in Sardegna verso la fine di luglio con una serie di amici napoletani. Il conduttore è stato visto in barca con Ginevra Mavilla, altra influencer famosa ma con la quale non ha nessun tipo di rapporto amoroso. I due gli abbiamo visti insieme sereni a divertirsi come se nulla fosse successo nella sua vita sentimentale, negli ultimi tempi».

I rumors su Stefano De Martino

Ciò che Fabrizio Corona ha scritto sul proprio canale Telegram non è ancora stato confermato o smentito dai diretti interessati. Comunque sia, da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati, le voci sulle loro nuove fiamme si sono rincorse in modo sempre più insistente.

