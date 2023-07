Fabrizio Corona risponde ad Antonella Fiordelisi: «Non sei diventata famosa perché fai parte dell'Accademia della Crusca»

di Redazione web

Nelle ultime ore, sui social è successo di tutto tra Fabrizio Corona e Antonella Fiordelisi. Il motivo principale dello screzio tra i due, sarebbero alcune affermazioni dell'ex paparazzo nei confronti della modella. Proprio questa mattina, sabato 8 luglio, l'ex fidanzata di Edoardo Donnamaria aveva scritto su Instagram che si sarebbe rivolta ad avvocati per risolvere la questione. La risposta di Fabrizio Corona non ha tardato ad arrivare.

Antonella Fiordelisi e la frecciatina sui social: «Il karma esiste»

Antonella Fiordelisi, stress e zero riposo: «Spero di recuperare i chili persi»

Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico.

Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video ne tantomeno la diffusione degli stessi.

Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia… — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) July 7, 2023

La risposta di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha rivolto una storia ad Antonella Fiordelisi in cui le scrive: «Ecco la reazione che mi aspettavo. Indignazione, molestie e andiamo subito sul pesante. Ecco, il motivo per cui nasce il mio canale Telegram perché, come ho detto più volte, è un canale libero. Cercate di stare sereni e rilassati. La Fiordelisi è "famosa" perché il sottoscritto l'ha aiutata. Giacomo Urtis è un mio amico da sempre.

Il video incriminato

Fabrizio Corona e Antonella Fiordelisi fanno riferimento a un video che gli ha visti protagonisti sui social: entrambi si trovano nello sutdio di Giamo Urtis. Il fotografo chiede all'influencer quanti giocatori fossero andati con lei o l'avessero contattata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA